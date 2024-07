"Claro que me vão ver no próximo ano". Christine Lagarde afasta rumores de saída do BCE

Terminou o Fórum do Banco Central Europeu em Sintra, com as principais figuras da economia mundial. Inflação e política monetária foram os dois temas principais, com os presidentes dos bancos centrais europeu e norte-americano a não abrirem o jogo sobre futuras descidas das taxas de juro. E perante os rumores de saída, Christine Lagarde garantiu que fica e que volta a Sintra no próximo ano.