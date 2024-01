Começou a campanha eleitoral nos Açores: BE e IL dedicaram o dia a Rabo de Peixe

Arrancou a campanha eleitoral nos Açores. As eleições são dentro de 15 dias, no dia 4 de fevereiro, e não será por acaso que esquerda e direita escolheram Rabo de Peixe para as primeiras ações de campanha. Os problemas de quem vive na localidade são os mesmos de sempre, até porque a freguesia continua a ser uma das mais pobres da Europa.