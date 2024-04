O Governo português diz que nada mudou face aos anteriores executivos na relação de Portugal com as ex-colónias, na sequência do debate lançado pelo Presidente da República sobre as reparações devidas a esses países.

Mas a ministra da Cultura, antes de ser ministra, tinha uma posição igualmente clara: Dalila Rodrigues era favor, sem hesitações, de devolver obras de arte aos países de origem.