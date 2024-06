Comunidade judaica teme a liderança da extrema-direita em França

A União Nacional pode vir a formar governo em França, de acordo com as últimas sondagens relativas às intenções de voto. As várias comunidades francesas, como judeus e muçulmanos, temem que a chegada da extrema-direita ao poder possa traduzir-se numa limitação das liberdades fundamentais.

Em França, como em tantos países europeus, o conflito entre Israel e o Hamas tem causado tensões entre comunidades, sobretudo em territórios com comunidades judaicas e muçulmanas importantes. É o caso dos Países Baixos, Alemanha, mas também a Bélgica e dos países escandinavos.

Em França, a União Nacional, antiga Frente Nacional, fundada por Jean-Marie Le Pen, tem-se esforçado por limpar o seu passado antissemita. Mas muitos judeus franceses dizem que o partido, agora dirigido por Marine Le Pen, não mudou.