Uma criança de três anos ficou esquecida no autocarro que a transportava para a creche, no concelho de Ferreira do Zêzere. A menina adormeceu durante a viagem e nunca chegou a acordar, até ser entregue na escola.

O motorista deu pela criança já no estaleiro da autarquia, quando fazia limpeza no autocarro. A família quer que este caso sirva de alerta.