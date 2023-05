No Cadaval, foi encontrado mais um saco do lixo com restos mortais, depois de um caçador ter encontrado um saco com um corpo desmembrado, alguns repórteres acabaram por encontrar mais um saco do lixo com restos mortais.

Ao que tudo indica, o corpo pertenceria a um homem. Sem registos de qualquer desaparecimento, a Policia Judiciária está a investigar o caso.