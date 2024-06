Corrida para os 'top jobs' da União Europeia: Costa é o favorito para o Conselho Europeu, Von der Leyen deve ser reeleita para segundo mandato

O Conselho Europeu está hoje reunido em Bruxelas para discutir os nomes que vão ocupar os ‘top jobs’ da União Europeia nos próximos cinco anos, na sequência das eleições europeias.

Ao que tudo indica, Ursula von der Leyen deverá ser reeleita para um segundo mandato como presidente da Comissão Europeia, uma vez que o Partido Popular Europeu (PPE) conseguiu a maioria dos votos nas eleições.

António Costa surge como favorito para o segundo cargo mais importante da União Europeia - o de presidente do Conselho Europeu. Roberta Metsola deverá continuar na presidência do Parlamento Europeu, enquanto Kaja Kallas é a mais provável sucessora de Josep Borrell no cargo de Alto Representante da Política Externa Europeia.