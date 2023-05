António Costa já reagiu ao "puxão de orelhas" de Marcelo Rebelo de Sousa. O primeiro-ministro desdramatiza o ultimato do Presidente da República, mas assume que é a primeira vez que ele e Marcelo não estão de acordo com a solução política para o futuro da governação.

As declarações do primeiro-ministro foram feitas depois da entrega do prémio Camões de 2021 à escritora moçambicana Paulina Chiziane.