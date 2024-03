A propósito do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, que se assinala esta sexta-feira, a Deco alerta para os novos perigos que resultam do digital, seja pelas compras online ou pelas fraudes a que estamos sujeitos.

Já o crédito ao consumo aumentou 9,5%, relativamente a janeiro do ano passado. Por isso, o aviso da Deco é para que as pessoas avaliam bem a necessidade dos créditos.