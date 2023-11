Da amnésia súbita ao silêncio, nem Marcelo nem Marta Temido comentam caso das gémeas luso-brasileiras

Os diversos políticos envolvidos no caso das gémeas luso-brasileiras passaram, depois do esquecimento, ao silêncio. Depois de seis dias sem aparecer em público, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu aos jornalistas sobre a investigação da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) para dizer apenas que não irá responder a nada mais sobre este assunto enquanto decorrer a investigação judicial.

A antiga ministra da Saúde também se recusou a explicar por que razão a sua antiga secretária enviou emails para o Hospital de Santa Maria a saber do estado de saúde das gémeas.