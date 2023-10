Da Ucrânia ao Médio Oriente, passando pelo Afeganistão. Putin acusa EUA de manipular conflitos no mundo

Vladimir Putin volta a lançar críticas ao ocidente. O presidente da Federação Russa diz que foram os Estados Unidos e a Ucrânia que provocaram a invasão antissemita no aeroporto do Daguestão. Numa reunião do Conselho de Segurança russo, Putin elaborou uma teoria, na qual acusa o ocidente de manipular os conflitos do mundo, incluindo a guerra no Médio Oriente.