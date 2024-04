O alvo das críticas do PS foi o Governo, a propósito da redução de IRS, que esteve em discussão no Parlamento. Os socialistas pediram o debate de urgência, depois de ter ficado claro que, afinal, o choque fiscal será diferente do que se pensava e consideram que o Governo perdeu credibilidade.

O PS voltou, de resto, a falar em "embuste", como já tinha feito anteriormente.