Decisão sob suspeita. Desportos náuticos proibidos em barragem de Benavente

A Agência Portuguesa do Ambiente está a ser alvo de um inquérito pelo Ministério Público por suspeita de tráfico de influências. De um lado está um empresário a quem foi dada ordem de encerramento de um negócio de desportos náuticos numa barragem em Benavente, do outro os moradores que contrataram o advogado e ex-secretário de Estado do ambiente, José Eduardo Martins. O autor da queixa-crime diz que a decisão foi influenciada por relações de amizade com o advogado que requereu o encerramento, mas há aqui outro dado nesta história complexa: é que a atividade que foi encerrada não tinha licença para operar.