Depois da tragédia, a chuva vai voltar ao Rio Grande do Sul: a água está cinco metros acima do normal

Estão a agravar-se as consequências das cheias no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, que já são a maior catástrofe natural de sempre na região. As inundações provocaram 107 mortos, mas permanecem 136 pessoas desaparecidas. A meteorologia prevê mais chuva forte nos próximos dias, o que deverá fazer aumentar também o número de desalojados, que nesta altura já ultrapassa os 165 mil.