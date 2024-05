Depois dos ataques, membros do grupo racista dirigiram-se à esquadra em busca do elemento detido. Foram todos identificados

Seis homens agrediram imigrantes em três situações diferentes, na cidade do Porto. A mais grave aconteceu quando arrombaram a porta de uma casa onde vivem 10 argelinos.

Destruíram a habitação e agrediram com violência os imigrantes.

Um elemento do grupo foi detido, os restantes agressores foram mais tarde à esquadra da PSP para saber do paradeiro do colega e acabaram todos por ser identificados pelas autoridades.