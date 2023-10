O Orçamento do Estado vai ter impacto na contratação de estrelas do futebol. O Governo vai cortar a vantagem fiscal concedida a quem tivesse obtido residência fiscal antes de 2019, que tinha direito a isenção de impostos sobre 50% do rendimento.

O trunfo era muito utilizado sobretudo pelos três grandes clubes na hora de negociar o regresso dos internacionais mais aclamados ao futebol português.