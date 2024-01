Desligou o quadro elétrico para atrair a vítima e roubar a reforma. Homem asfixiado e esfaqueado no Barreiro

Um idoso foi asfixiado e esfaqueado durante um assalto no Barreiro. O suspeito conhecia a vítima e atraiu-a para o local do crime, atacando-a com uma faca de cozinha para lhe roubar a reforma. A rápida intervenção da PSP permitiu não só salvar o homem, como localizar e deter a tempo o suspeito.