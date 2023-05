Despacho para demitir presidentes da TAP só foi enviado após a demissão. A audição da diretora-geral do Tesouro

A diretora-geral do Tesouro e Finanças confirmou esta quarta-feira que o despacho do Ministério para iniciar o procedimento para a demissão de Christine Ourmières-Widener e Manuel Beja, os ex-presidentes da TAP, chegou com carácter de urgência à DGTF, um dia depois de terem sido demitidos em direto nas televisões por Fernando Medina.