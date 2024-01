DGS avalia "alargar vacinação" contra a gripe a menores de 50 anos, nomeadamente "para os 45"

Rita Sá Machado, diretora-geral da saúde, afirmou, em entrevista à TVI, do mesmo grupo que a CNN Portugal, que o país continua a observar mortalidade excessiva, desde o fim do ano, no entanto, nos últimos dias, as autoridades têm observado uma descida nessa tendência. "Começamos a ver os indicadores a responder um pouco mais a essa descida."

Alertando que o vírus da Gripe A tem apresentado diferenças relativamente ao registado em anos anteriores, Rita Sá Machado adianta ainda, em entrevista ao Jornal Nacional, que será avaliado o alargamento da vacinação a outros grupos etários, nomeadamente o dos 45 anos. “Mas o objetivo prioritário serão sempre as populações mais vulneráveis.”