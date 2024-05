"Discurso catastrofista de Miranda Sarmento é de quem está em pânico": é uma "desculpa de mau pagador"

Miranda Sarmento mostrou-se surpreendido com várias decisões com impacto orçamental do anterior Governo já depois da demissão de António Costa e declara-se preocupado com as contas públicas no fim do primeiro trimestre. Miguel Sousa Tavares afirma que, se “o grosso” de uma despesa está concentrado no mês de janeiro, Miranda Sarmento não “pode dizer que afinal não era o que estávamos à espera”.