Diva pop soviética pode ser considerada agente estrangeiro pelo Kremlin

A Procuradoria-Geral russa pediu ao Ministério da Justiça que inclua a artista russa Alla Pugacheva na lista dos denominados agentes estrangeiros, que inclui mais de 780 pessoas e organizações. Alla Pugacheva é uma das caras mais conhecidas da música dos tempos da URSS, com êxitos também como atriz. Uma das suas canções mais conhecidas data de 1982, “Um milhão de rosas escarlates”. Anos depois, representou a Rússia no Eurofestival da Canção, em 1997, com “Primadonna”. Pugacheva criticou várias vezes o Presidente russo, por causa da invasão da Ucrânia. A cantora diz que a guerra está a afetar especialmente os russos mais pobres, enquanto isola o país do resto do mundo. A decisão poderá ser conhecida dia 15 de abril, quando Pugacheva faz 75 anos.