Veja na íntegra a edição desta semana da rubrica As Pessoas Não São Números, apresentada pelo jornalista Pedro Santos Guerreiro.

Um episódio que passa por vários temas, desde os impostos incobráveis do Estado ao vencedor do campeonato nacional de futebol, culminando com uma evocação de Eduardo Lourenço, no dia em que o filósofo faria 100 anos.