Dragão incendeia-se durante espectáculo da Disney na Califórnia

Maleficient, o dragão de 13 metros que “vive” na Disneylândia, na Califórnia, incendiou-se durante a noite de sábado enquanto a multidão assistia ao espetáculo “Fantasmic”.

No espetáculo, com exibições de água e com o dragão a cuspir fogo, Maleficient incendiou-se depois de uma grande explosão de fogo vinda da atração.

Os funcionários retiraram de imediato os clientes do local e os bombeiros foram chamados para extinguir as chamas. Ninguém foi ferido no incêndio que destruiu o dragão.

A causa do incêndio está sob investigação, e por agora, quaisquer efeitos semelhantes de incêndio serão suspensos em todos os seus parques temáticos em todo o mundo.