Duas crianças fugiram da fundação onde foram colocadas. "É mais uma falha do sistema nacional de proteção de crianças em risco"

Duas crianças de 3 e 8 anos foram encontradas numa estação de comboios descalças, sem roupa e desidratadas. Ambas as crianças foram retiradas aos pais por avaliação das autoridades, tendo sido confiadas à instituição COI no Pinhal Novo. As famílias já apresentaram queixa e acusam a fundação de ter tentado ocultar o caso.