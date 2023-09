Zelensky apelou a que seja retirado o direito de veto da Rússia no Conselho de Segurança da ONU. O presidente ucraniano reforçou as principais exigências do plano de paz: a retirada de todos os soldados russos de território ocupado e o regresso às fronteiras originais da Ucrânia, incluindo a Crimeia, o Mar Negro e o Mar de Azov.

Zelensky deixou a sala onde decorria a reunião, quando Sergei Lavrov tomou a palavra.