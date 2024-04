"É a nossa Notre-Dame": incêndio na antiga bolsa de Copenhaga faz danos irreparáveis (mas nem tudo são más notícias)

Foi um dia de abalo na Dinamarca. A antiga bolsa de Copenhaga, construída no século XVII, foi completamente consumida por um incêndio de grandes proporções. Não há registo de feridos, mas é uma perda irreparável no património cultural do país. O emblemático edifício albergava dezenas de obras de arte que foram consumidas pelas chamas. Ainda assim algumas delas foram salvas.