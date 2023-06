O Presidente da República desvalorizou a polémica dos cartazes dos professores com a cara do primeiro-ministro e sublinha que a esmagadora maioria dos docentes não tem comportamentos radicais.

Marcelo confessa que não ficou ofendido com as imagens que viu sobre ele próprio nas manifestações no sábado. Sobre a polémica caricatura do primeiro-ministro, também tem uma certeza.