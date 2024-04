É jogador do Sporting e foi agredido pela polícia em Setúbal: investigação vai apurar se houve abuso de força

Um dos jovens agredidos pela polícia em Setúbal, num vídeo divulgado pela TVI/CNN Portugal, é afinal um jogador do Sporting e da Seleção Nacional de Sub 17. Danilson Santos surge no vídeo, com mais três jovens, deitado no chão e já manietado, e a ser agredido por um agente da PSP, num alegado caso de abuso policial que já está a ser investigado.