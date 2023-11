“É, sinceramente, a sanduíche mais louca que já vi”. Jamie Oliver andou pelo Porto e Matosinhos e comeu de tudo

O chef britânico esteve no Porto e em Matosinhos e revelou este sábado o que andou a fazer: comer, sobretudo, comer. “Uma das razões porque vim cá foi por saber tão pouco”, diz Jamie Oliver no vídeo publicado nas redes sociais, onde mostra as várias iguarias portuguesas que experimentou, incluindo ginja em copo de chocolate, sardinha e francesinha, que intitulou de “a sanduíche mais louca que já vi”.