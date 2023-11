Este sábado é primeiro de 12 dias de novembro em que a Via Verde Coronária, que trata doentes vítimas de enfarte, está inativa no Centro Hospitalar Tondela-Viseu. Todos os doentes serão transportados para Coimbra, um problema para utentes e bombeiros, que passam a demorar o triplo do tempo com as ocorrências.

Tondela-Viseu

via verde coronarária, doentes vitima de enfarte todos