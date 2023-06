"Era especial porque fazia as coisas por dentro. Tinha alma". Familiares e amigos de Luís Aleluia reúnem-se no velório do ator

O velório do ator Luís Aleluia está a decorrer na Basílica da Estrela. O artista que eternizou a personagem do menino Tonecas morreu na passada sexta-feira. Tinha 63 anos e estava a participar na novela da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), Festa é Festa.

A missa de corpo presente realiza-se, esta quarta-feira, e será seguida de um cortejo fúnebre até ao crematório do Cemitério dos Olivais.

Esta terça-feira, foram várias as figuras públicas que fizeram questão de passar pela Basílica da Estrela para prestar uma última homenagem a Luís Aleluia.

Uma delas foi o encenador Filipe La Féria, que recorda o ator que se entregava de alma e coração a qualquer papel que lhe confiavam.