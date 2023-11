Esclarecimento de Lucília Gago "sobre o parágrafo assassino que demitiu Costa é para tolinhos": Miguel Sousa Tavares

A guerra institucional entre o primeiro-ministro e o Presidente da República, as eleições internas do Partido Socialista e o conflito entre Israel e o Hamas foram os temas analisados por Miguel Sousa Tavares. O comentador criticou o esclarecimento de Lucília Gago sobre a redação do parágrafo que António Costa invocou para se demitir. O acordo de cessar-fogo temporário entre o Hamas e Israel está prestes a começar - sobre isso mesmo, Miguel Sousa Tavares destacou a importância crescente do Catar e critica a postura dos líderes europeus