A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) lembra as canções de protesto que foram uma arma contra a ditadura e marcaram o pós-25 de Abril no ambiente de revolução e de liberdade que se seguiu.

Sérgio Godinho é um nome incontornável nessa geração de cantautores portugueses. Hoje a canção de protesto veste-se de muitos géneros musicais e é usada para várias causas.