EUA retaliou e bombardeou a Síria e o Iraque: 16 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas

Depois do ataque à base americana na Jordânia, os EUA atacaram 85 alvo iranianos na Síria e no Iraque. Foi uma retaliação pela morte de três soldados americanos no domingo passado. Os ataques desta sexta-feira fizeram pelo menos 16 mortos e 20 feridos. Tanto o Irão como a Síria e o Iraque condenaram os bombardeamentos.