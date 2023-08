Euribor estão a recuar: mas calma, as prestações da casa vão continuar a subir (e não é pouco, bastante)

Pela primeira vez desde o início da guerra na Ucrânia, as taxas Euribor estão a dar os primeiros sinais de abrandamento. Isto não significa que as prestações venham a baixar nos contratos que renovam agora em setembro, mas sim que os aumentos serão menores. No caso de um empréstimo de 200 mil euros, com Euribor a 12 meses, o aumento mensal supera ainda assim os 300 euros.