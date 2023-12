Exclusivo. A troca de mensagens entre Nuno Rebelo de Sousa e a ministra Ana Mendes Godinho sobre negócio polémico da Santa Casa: “Acho que é melhor entre nós apenas”

Nuno Rebelo de Sousa tem estado no centro das atenções por causa da suspeita de cunha para um tratamento de quatro milhões de euros no caso das gémeas luso-brasileiras. Este não é, no entanto, o único caso controverso em que o filho do Presidente da República teve contactos com o Governo português. Sabe-se agora que Nuno Rebelo de Sousa tentou marcar um encontro entre a ministra Ana Mendes Godinho e o banco brasileiro parceiro da Santa Casa antes de o negócio ser cancelado. O Exclusivo da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) desta semana revela uma troca de mensagens entre Nuno Rebelo de Sousa e a própria Ana Mendes Godinho, que a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social não desmente.

