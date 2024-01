Exclusivo: Após pedidos "inusitados" de consultas, Santa Maria quis saber como decidir casos como o das gémeas

A administração do Hospital de Santa Maria escreveu ao Ministério da Saúde duas semanas antes do agendamento da primeira consulta das gémeas luso-brasileiras e duas semanas depois da reunião sobre o tema entre Nuno Rebelo de Sousa e o ex-secretário de Estado, Lacerda Sales.

Um documento consultado pelo Exclusivo da TVI, com data de novembro de 2019, refere que existiam pedidos “inusitados” de consultas feitos ao serviço de pediatria e ao conselho de administração “para várias crianças de nacionalidade portuguesa, residentes quer no país, quer no estrangeiro, que já totalizam seis casos".

A carta do hospital dizia ser "imperioso discutir a melhor metodologia para a abordagem e decisão relativa à utilização” do medicamento mais caro do mundo.