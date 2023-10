Exclusivo: Imigração. Cinco mil euros para legalizar a família e a criança que ainda nem nasceu

Numa altura em que Portugal é procurado por cada vez mais grávidas estrangeiras à beira de terem a criança, o Exclusivo da TVI (do grupo da CNN Portugal) visitou uma empresa que presta serviços de auxílio à legalização de imigrantes e que cobra 5.500 euros para tratar do processo de legalização do casal, incluindo dos papéis de uma criança que ainda nem nasceu.

Os juristas contactados garantem que esta empresa e outros consultores de imigração estão a cometer o crime de procuradoria ilícita e eventualmente auxílio à imigração ilegal.

O responsável pela empresa nega, diz que está a operar de forma legal e que tem mais de 20 anos de experiência nesta atividade em vários países. Os lucros da empresa dispararam nos últimos dois anos.

A reportagem é de Luís Vigário, Nuno Guedes e Sandra Felgueiras.