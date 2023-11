Os pediatras do hospital Santa Maria acreditam que o caso da alegada cunha para o tratamento das gémeas luso-brasileiras evidencia uma teia de cumplicidade entre os palácios de São Bento e Belém que põe em causa a gestão do dinheiro do Estado.

O Exclusivo detetou várias contradições que comprometem a versão oficial de Marcelo Rebelo de Sousa.