EXCLUSIVO Um diamante dentro de uma gaveta na Câmara do Funchal, 46 notas de 200€ guardadas em envelopes da autarquia e 30.000€ suspeitos na conta da filha: o circuito de Pedro Calado segundo a PJ

EXCLUSIVO || A TVI / CNN Portugal tiveram acesso à lista de descobertas feitas na Madeira pela Polícia Judiciária, que estabelece uma relação de proximidade entre os três arguidos: Custódio Correia, Avelino Farinha e Pedro Calado, sendo que Calado costumava tratar por “chefe” o empresário Avelino Farinha. Um outro ‘detalhe’ encontrado pelas autoridades dá conta de que a mãe de Pedro Calado - agora ex-presidente da Câmara do Funchal - tinha em casa 46 notas de 200 euros em envelopes com o logotipo da autarquia. Já na conta bancária da filha estavam 30 mil euros que a Polícia Judiciária suspeita serem do político, agora detido. Na mesa de trabalho de Pedro Calado, em pleno gabinete da presidência da câmara, estava um diamante embrulhado em papel vegetal e um conjunto de relógios de luxo.

