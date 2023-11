Em Vila Praia de Âncora há mais uma pessoa infetada com legionella. Tem 83 anos e está internada no hospital de Viana do Castelo. O número de doentes subiu para oito pelo que são necessárias análises para identificar o foco de legionella em Caminha.

Já do lado espanhol surgiram também mais 11 casos. As autoridades de saúde investigam já se haverá relação.