Falta de medicamentos: doentes crónicos sem tratamento no Hospital de Santa Maria

Maria Ferreira ficou a saber de véspera que o filho não ia receber o tratamento no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde é seguido há mais de cinco anos e onde, todos os meses, recebe o tratamento. O menor tem uma doença real grave e crónica. "Adiar o medicamento sem data à vista significa que não sabemos o que pode acontecer do ponto de vista da reversão da doença", afirma a mãe. O tratamento custa mais de 100 mil euros. Maria precisa de respostas. Além deste medicamento, há outros mais baratos mas também estão em falta no serviço de nefrologia.