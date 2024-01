Entre as várias hipótese de investigação a Miguel Albuquerque estão uma férias de luxo que o ex-presidente do Governo Regional da Madeira terá usufruído com a mulher e os filhos.

Miguel Albuquerque terá tido crédito ilimitado a pedido de Avelino Farinha, dono da empresa de construção civil responsável pela maioria de obras públicas na Madeira. Agora, o MP suspeita de contrapartidas que Albuquerque poderá ter favorecido ao empresário.