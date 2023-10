Filho de Erdogan em manifestação de apoio à Palestina. Milhares saem à rua em todo o mundo contra o conflito em Gaza

Milhares de pessoas voltaram a sair este domingo à rua nos quatro cantos do mundo em manifestações de apoio ou à Palestina ou a Israel. Em Berlim uma manifestação pró-palestiniana acabou em confrontos e detenções. Já na Turquia, a manifestação de apoio à Palestina contou com a presença do filho do presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan.