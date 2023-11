"Foi top, tanto Galamba como Lacasta abriram o jogo": escuta revela influência depois de jantar de 1.300€

A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) teve acesso a várias escutas da Operação Influencer que levou à demissão do primeiro-ministro e envolve outras figuras políticas. As conversas revelam que João Galamba foi um dos convidados num jantar que custou mais de 1.300 euros. A conta foi paga pela Start Campus, a empresa de Sines envolvida no processo.