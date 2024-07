Foi um desastre em andamento. Eis o que restou após o furacão Beryl

Há pelo menos sete mortos na costa da Venezuela e Caraíbas devido ao furacão Beryl, que chega esta quarta-feira à Jamaica e deverá atingir a península de Yucatán em breve. As autoridades alertam para o poder do furacão, com ventos que ultrapassaram os 250 quilómetros por hora. Dos Estados Unidos chegou a promessa de assistência à população, com Joe Biden a afirmar que a violência do furacão deve servir de alerta para quem nega as mudanças climáticas.