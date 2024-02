“Foi uma coisa que eu nunca vi”. Da montagem à veracidade, gravação de filme pornográfico em Ferragudo divide a população

A vila de Ferragudo, no concelho de Lagoa, é conhecida pela pacatez e por ter uma das ruas mais bonitas do Algarve, mas nos últimos dias tem sido falada por outras razões:algumas cenas de um filme pornográfico foram gravadas na via pública, em plena luz do dia e foram recentemente divulgadas nas redes sociais. A junta de freguesia diz que não recebeu qualquer pedido de autorização.