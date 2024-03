Fraude ao IVA: Estado foi lesado em mais de 840 milhões

De acordo com os dados do relatório anual da Procuradoria Europeia, das 43 investigações ativas em Portugal, 15 dizem respeito a fraude ao IVA e estima-se que o prejuízo decorrente seja de 848,5 milhões de euros. Em 2023, o país conseguiu por ordem judicial o congelamento de bens no valor de 12,3 milhões de euros.