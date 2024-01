Galamba, “o mentor" e o pedido de medidas mais pesadas para arguidos. O recurso do Ministério Público na Operação Influencer

O Ministério Público já desistiu da prisão preventiva para o melhor amigo do primeiro-ministro, Diogo Lacerda Machado, e para Vítor Escária, o antigo chefe de gabinete. No entanto, no recurso à decisão do juiz de instrução, os procuradores pedem um agravamento das medidas de coação para os arguidos da Operação Influencer.