Há médicos que estão a ser obrigados a tratar doentes que não são da sua especialidade nas urgências. Bastonário diz que "é incompreensível"

Há urgências abertas sem o número de especialistas exigido por lei e o bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, enviou pedido a todos os médicos para que a situação seja reportada. O bastonário considera ainda grave que o conselho de administração do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental - que inclui os hospitais S. Francisco Xavier, Egas Moniz e Santa Cruz - esteja "a pedir a médicos de uma especialidade para tratar doentes de outra especialidade, com patologias de outra especialidade" para assegurar as urgências.